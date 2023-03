*Amparo sobe no pódio no maior evento de Judô das Américas*

No domingo, 26, os judocas veteranos de Amparo entraram no tatame para a disputa da Copa SP de Judô 2023, considerado o maior evento da modalidade nas Américas, com mais de 4 mil atletas.

A competição aconteceu em São Bernardo do Campos. A equipe da Secretaria de Esportes e Juventude da Estância de esteve presente com 5 judocas e foram conquistadas 2 medalhas de ouro com os atletas João Carlos Felipe e Antônio Carlos Vido Júnior e 1 de bronze com José Augusto Barbosa. Participaram também Bruno Cezar e Alexandre Ramos.

Os competidores foram acompanhados pelo técnico sensei Fabio Nora. “Foi um evento de altíssimo nível técnico e reuniu os melhores atletas de diversos estados brasileiros. Parabenizo a todos pelo excelente desempenho e os agradecimentos pelo apoio e estrutura fornecida pela Prefeitura de Amparo junto aos nossos judocas”, ressaltou o sensei.