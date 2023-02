Amparo tem 57 novos graduados no judô

Na noite de quinta-feira, 23, o secretário de Esporte e Lazer da Estância de Amparo, Luciano Antonacci – Tucão, representou o prefeito Carlos Alberto Martins na graduação de faixas do Judô. Ontem, 57 judocas da Prefeitura trocaram de faixa no evento realizado no Paço Municipal. Nas aulas da Secretaria de Esporte e Lazer, 120 pessoas de crianças a adultos participam das aulas.

As faixas são divididas em dois grupos: Kyu, que significa a fase iniciante, e Dan, que são os mais experientes. Na ocasião, o técnico do Judô da Prefeitura, sensei Fábio Nora salientou sobre os ótimos resultados do ano de 2022. “Tivemos todo o apoio da Prefeitura para as competições e treinamentos. Pela primeira vez sediamos os Jogos Regionais no Município e conseguimos chegar com atletas garantindo conquistas nacionais e panamericana”, disse Nora

O secretário de Esporte e Lazer, Luciano Antonacci, disse que o prefeito Carlos Alberto Martins confirmou novos investimentos. No Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia, um novo espaço para treinamentos deve ser efetivado, aumentando o espaço para tatames de 100 para 300 metros.

“O prefeito nos determinou que façamos o melhor para o esporte de Amparo. O judô pode contar conosco. Neste ano, já confirmamos a Copa Amparo, o Paulista da modalidade e teremos ainda mais”, ressaltou Tucão.

Participaram do evento mais de 300 pessoas, entre atletas, convidados e professores da modalidade. No evento, os professores homenagearam o sensei Ademir Nora, um dos precursores da modalidade no município.