Amparo tem medalhistas nos Jogos Abertos do Interior

Amparo contou com representativa e com medalhas nos Jogos Abertos do Interior, disputados em São José do Rio Preto, na última semana.

Com esportistas que garantiram vaga através dos Jogos Regionais, no início do semestre, a Malha e Supino Raw foram para a competição.

Na malha, a equipe com Antonio Ribeiro, João Cardoso, João Inácio, João Toledo, José Stafocher e Waldemar Rosa não conseguiu classificação, fazendo jogos disputados contra São Manuel e São José do Rio Preto.

Na modalidade de Supino Raw, os atletas César Kosque, Diogo Benatti, Everton Biotto e Graziela de Moraes fizeram historia. Na competição, três medalhas foram conquistadas com Everton e Diogo levando o bronze.

Na competição para mulheres, Graziela conquistou a medalha de ouro e foi premiada também como atleta destaque, levantando 102 quilos na barra.

“Amparo fez historia na competição. A equipe do supino fez um grande torneio e subiu no pódio. Somos parceiros dos atletas. Hoje, com o crescimento dessas modalidades, podemos, dentro do possível, apoiá-los. Os Jogos Abertos são a nossa “Olimpíada Caipira”, e estar em duas modalidades tão fortes mostra a qualidade dos nossos esportistas”, ressaltou o secretário André Geraldo Zuchi – Bidé.

As equipes foram orientadas pelas professoras Carolina Pereira e Cassandra de Oliveira, da Secretaria de Esporte e Juventude.