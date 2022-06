Amparo terá o programa ‘Rua do Ciclismo’

O vereador Farlin Conrado (MDB) apresentou o Projeto de Lei n° 40/2022 e teve aprovação unânime dos vereadores presentes para implantação do programa ‘Rua do Ciclismo’ no município de Amparo. “O propósito é desenvolver, incentivar e ordenar a prática de ciclismo, em local seguro e adequado. Esse projeto já acontece em muitas cidades do nosso Brasil, envolvendo toda a família e oferecendo lazer para nossos munícipes”, declarou o vereador.

De acordo com o Projeto, o próprio cidadão poderá solicitar a realização do programa, indicando a via pública de interesse e encaminhando ofício para análise da administração. “Haverá horário estabelecido e, juntamente, terá a Barraca da Saúde com serviços como aferição de pressão, entre outros”, acrescentou Farlin.

Estavam presentes na reunião do dia 30 de maio os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edison Alves (PT), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) e Rosa Montini (PSDB). “Acredito e defendo que devemos fortalecer o esporte na política municipal”, finalizou o autor.