Amparo vence e briga por vaga no mata-mata da Copa Campinas de Futsal

O futsal da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo venceu mais uma partida pela 40ª Copa Campinas de Futsal, na terça-feira, 17.

Jogando em casa, no Ginásio Laérzio Carletti, a equipe bateu por 6 a 3, o Los Hermanos, de Bragança Paulista.

A equipe está em terceiro lugar, no grupo A, com 9 pontos. No dia 8 de novembro, o time de Amparo vai a Campinas e enfrenta o Real Futsal valendo uma das vagas para as oitavas de final. Na competição, um dos destaques individuais é Diego da Silva, de Amparo, com 8 na tábua de artilheiros da competição