Amparo vence pela Copa Rio Branco

O futebol de base da Prefeitura de Amparo venceu no sábado, 26, pela Copa Rio Branco. A equipe da Secretaria de Esporte e Juventude bateu por 2 a 0, Águas de Lindoia, pela categoria sub-13 e está em busca da classificação para as semifinais do torneio.

Kauã, filho do amparense e jogador de futebol Du Amparo, foi eleito o melhor da partida. Ainda pela competição, Amparo jogou pelo sub-9 contra o Socram e acabou derrotado por 3 a 0.