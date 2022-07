ANA CLARA É OURO E PRATA NO PAULISTA PETIZ

Nadadora da equipe Free Play pulverizou antigas marcas, nadou para os melhores tempos da vida em quatro provas e repetiu 2021,voltando para casa com quatro medalhas na bagagem

Ana Clara Brito Vidolin realmente gosta de ganhar uma medalha em campeonato estadual. Após se tornar a primeira mulher da Academia Free Play Sports, de Mogi Mirim, a conquistar uma medalha de ouro no estadual para atletas da categoria petiz, no ano passado, ela repetiu a dose em 2022.

Entre os dias 1º e 3 de julho foi realizado o Campeonato Paulista Petiz de Natação de Inverno – XXI Troféu Oswaldo Lopes Fiore. O Centro Cívico de Americana foi o palco e Ana Clara voltou para casa com um ouro, uma prata, um sétimo e um oitavo lugar. Como no estadual petiz são premiados com medalhas os oito primeiros colocados, Ana Clara faturou quatro no torneio. Ela foi acompanhada pelo coordenador técnico da equipe. Ricardo Antonio Martiniano.

Atleta da petiz 2 (nascidos em 2010), Ana Clara disputou a sua primeira prova no sábado, 2, e, de cara, foi ao lugar mais alto do pódio. Conquistou a medalha de ouro nos 100 metros costas e pulverizou sua antiga marca, indo de 1min18seg96 e cravando, como atual melhor tempo da vida, 1min13seg74.

“Esse tempo que ela fez os 100 costas é índice brasileiro Júnior 2 (18 e 19 anos), ou seja, é um tempo bem expressivo. Sempre batemos nesta tecla de ter como objetivo nadar pelo melhor tempo da vida. Mas a Clarinha foi demais. Ela chegou a nadar mais de 10 segundos abaixo da marca anterior. Foi algo incrível. Que ela siga sempre com este espírito batalhador, respeitando os treinos e dando o máximo nas competições”, frisou Martiniano.

A segunda queda n’água de Ana Clara trata sobre o que Martiniano observou. Ela terminou na sétima posição nos 200 metros livres e baixou seu tempo de 2min38seg38 para 2min28seg13. Ainda no sábado, mas na parte da tarde, mais um show.

Ao derrubar sua antiga marca de 1min26seg08 para 1min16seg31, Ana Clara conquistou a medalha de prata nos 100 metros borboleta. “E ela não nadou na série forte, ela nadou na série anterior. Talvez, se tivesse nadado na série forte, teria dado um resultado ainda melhor”, explicou Martiniano. E ainda deu tempo de encarar os 200 metros medley, terminando na oitava posição após melhorar em quase 17 segundos sua marca na prova. A nadadora foi dos 3min06seg30 para 2min49seg57.

O desempenho em alto nível fez com que, sozinha, Ana Clara colocasse a Free Play entre as 10 melhores equipes da petiz 2 feminino no campeonato. A equipe mogimiriana foi a nona colocada, com 53 pontos, todos conquistados pela sua única nadadora no torneio. Com isso, terminou à frente de 12 agremiações, incluindo duas potências da natação nacional (Unisanta – 10º – 46 pontos) e Pinheiros (11º – 43 pontos). Na pontuação geral, a Free Play foi a 21ª colocada, à frente de 10 equipes.

A pontuação também fez com que Ana Clara colocasse a Free Play na terceira posição no quadro de medalhas do petiz 2 feminino, com um ouro e uma prata. Já no absoluto geral a equipe ficou sétima colocação. Já do ponto de vista individual, no chamado “Troféu Eficiência”, Ana Clara foi a quarta melhor entre todas as atletas da petiz 2 feminino, com 53 pontos, a apenas quatro da primeira colocada, Maria Paula Oliveira, do Clube Paineiras do Morumby/CBC. Na mesma situação, no absoluto geral (entre masculino e feminina no petiz 1 e 2), ela foi a quinta colocada.

TORNEIO

Quase 400 atletas entre 11 e 12 anos, representando 38 equipes, marcaram presença no lotado parque aquático do Centro Cívico de Americana. A competição retornou ao calendário estadual depois de dois anos sem realização por causa da pandemia. O SESI-SP arrematou mais um troféu e faturou o tetracampeonato geral da competição com 1200 pontos. A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos – ABDA – ficou com o vice-campeonato, seguida do Clube Paineiras do Morumby/CBC, Sport Club Corinthians Paulista e Natação Americana.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.