Análise Neurolinguística Revela o Legado Cognitivo e de Personalidade de Cid Moreira, que Morre aos 97 Anos

Créditos – Foto: Divulgação / MF Press Global

Nesta terça-feira, 3 de outubro, o Brasil perdeu um de seus maiores ícones da comunicação: Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos. Conhecido por sua inconfundível voz e presença marcante, ele deixa um legado que vai além de sua carreira de décadas no jornalismo. Cid Moreira também será lembrado pela clareza mental e características de personalidade que se mantiveram presentes até o fim de sua vida.

Em uma análise neurolinguística de sua última postagem nas redes sociais, realizada no dia 14 de setembro, foi possível identificar aspectos significativos de seu estado mental e personalidade nos momentos finais de sua vida. A análise, conduzida pelo Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em Neurociências membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, revelou traços impressionantes para alguém de sua idade. “O envelhecimento cognitivo normal está associado a um declínio em funções executivas, como memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, áreas ligadas ao córtex pré-frontal dorsolateral”, explica o especialista. No entanto, Cid Moreira, em sua mensagem de agradecimento e reflexão sobre a vida, demonstrou uma lucidez rara em pessoas de sua idade.

Dr. Fabiano de Abreu analisou essa última manifestação pública de Cid e identificou elementos de alta conscienciosidade. “A forma como ele se expressou revela uma personalidade extremamente dedicada e perfeccionista, que o marcou ao longo de sua trajetória. A lentidão em suas respostas é natural para a idade avançada, mas a clareza de pensamento e a profundidade emocional permaneciam intactas”, destacou o neurocientista.

A análise também revelou traços de Abertura à Experiência, outro aspecto que se reflete na maneira como Cid Moreira lidava com desafios e complexidades, além de sua empatia ao falar sobre outras pessoas, um indício de sua alta amabilidade. “Essas características são frequentemente associadas a indivíduos muito inteligentes, que tendem a apresentar alta conscienciosidade e abertura à experiência, fatores que, segundo pesquisas, contribuem para a longevidade”, completou o Dr. Fabiano.

A última postagem de Cid Moreira, analisada pela neurolinguística, mostra não apenas sua capacidade de comunicação, mas também a preservação de aspectos fundamentais de sua personalidade, que fizeram dele um ícone por décadas. Seu legado vai além da carreira jornalística, refletindo um exemplo de resiliência cognitiva e emocional até o fim de sua vida.