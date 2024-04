Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, falece aos 51 anos após batalha contra o câncer

Uma notícia triste abala o mundo da música brasileira hoje, com a passagem de Anderson Leonardo, vocalista do renomado grupo Molejo. O cantor, de 51 anos, sucumbiu após uma corajosa luta contra um câncer na região inguinal, na área da virilha, batalha que travava desde 2022.

O anúncio foi feito através do perfil oficial do grupo Molejo no Instagram, onde familiares, amigos e fãs expressaram seu pesar pela perda do talentoso artista. Anderson, conhecido por sua voz marcante e carisma inigualável, deixa um legado indelével na música brasileira.