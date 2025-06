Andreta Volkswagen apresenta novo SUV Tera em evento especial em jaguariúna

Evento na Andreta Volkswagen marca o lançamento do Tera, novo SUV da marca, com apresentação especial, convidados exclusivos e destaque para o modelo 100% brasileiro.

Na última quinta-feira (05), a concessionária Andreta Volkswagen, em Jaguariúna, foi palco do lançamento oficial do novo Volkswagen Tera, o mais novo SUV da montadora alemã, 100% desenvolvido e produzido no Brasil. O evento exclusivo contou com convidados que receberam antecipadamente um bilhete dourado, garantindo condições especiais de aquisição do veículo.

A noite foi marcada por um ambiente elegante, com buffet especial e a presença do youtuber Josadaque Deziderio, do canal automotivo Top Motor BR, que apresentou o Tera ao público. Famílias e entusiastas puderam conhecer de perto todos os detalhes do lançamento.

O Volkswagen Tera 2026 já havia chamado atenção em sua primeira aparição pública, realizada de forma inusitada: o carro desfilou no Sambódromo da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro — um marco inédito na história da indústria automotiva nacional.

“É um carro maravilhoso. São pelo menos quatro versões — desde motor 1.0 com câmbio manual até 1.0 turbo 3 cilindros com câmbio automático. Uma configuração de gama perfeita. Quer um carro econômico pro dia a dia, trabalho, aplicativo? Tem. Quer um carro para passeio e lazer, com prazer de dirigir um Volkswagen? Também tem”, afirmou Josadaque.

Tecnologia, estilo e versatilidade definem o novo SUV

Com um visual arrojado e moderno, o Tera se destaca pelo design bicolor com teto preto ninja, rodas de liga diamantadas e faróis full LED, que garantem visibilidade superior em qualquer condição climática. Disponível em seis cores — Branco Cristal, Preto Ninja, Cinza Platinum, Azul Ártico, Prata Lunar e Vermelho Hypernova — o modelo atende desde o perfil urbano até o aventureiro.

Equipado com três opções de motorização, o Tera oferece versões com motor 1.0 MPI de 84 cv e 1.0 TSI de 116 cv, com câmbio manual ou automático, adaptando-se às diferentes necessidades dos motoristas.

No interior, o SUV surpreende: painel digital de 10,25″, central multimídia VW Play Connect, carregador por indução e o app “Meu VW”, que permite controlar o carro diretamente do celular. Há ainda uma lista robusta de itens de segurança, como assistente de faixa, frenagem automática de emergência, detector de fadiga e sensor de ponto cego.

Quer conhecer o Tera?

Segundo Thiago, consultor de vendas da Andreta, novas condições especiais estão a caminho: “Quem quiser conhecer o Tera pode nos visitar ou entrar em contato. Vamos ter novidades exclusivas nas próximas semanas.”

A Andreta Volkswagen está localizada na Rua Gaspere, 1273 – Estância das Flores, Jaguariúna/SP, próximo ao balão de entrada da cidade.

📞 Telefone: (19) 3837-8400

🌐 Site: www.andretavolkswagen.com.br