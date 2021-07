Angela Pulz Delgado assume Secretária de Saúde em Artur Nogueira

(Médica veterinária foi convidada pelo prefeito Lucas Sia (PSD) para ser a nova responsável pela pasta)

Ângela Pulz Delgado assumiu a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Artur Nogueira. Médica veterinária de formação, a nova secretária aceitou o convite do prefeito Lucas Sia (PSD) dias após o pedido de exoneração de Vilma Sia do cargo por motivos de saúde. Antes coordenadora de Vigilância Sanitária (VISA) do município, agora ela tem um novo desafio a partir de julho de 2021.

Nascida em Limeira (SP), Angela mora em Artur Nogueira há anos e tem organizado todo o sistema de imunização contra a Covid-19, o qual vem sendo usado como modelo/referência pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, devido à organização e boa distribuição das doses. A nova secretária é formada pela Unifaj e tem pós-graduação em Gestão em Saúde Fiocruz e Cirurgia Geral de Pequenos Animais.

De 2007 a 2013, atuou na VISA Municipal na Fiscalização de Zoonoses; e de 2013 a 2021, abriu uma clínica médica de pequenos animais. Já no ano de 2021, coordenava, até então, a VISA.Angela agradeceu a gestão administrativa pela confiança e afirmou que a responsabilidade é grande. “A gestão da pasta é bem complexa. Conheço as dificuldades. Mas, com a equipe, vamos planejar e executar os trabalhos em conjunto com a administração.

Vamos trabalhar juntos, sempre visando o bem da população”, pontuou. E acrescentou: “Estou feliz. Vamos conseguir uma saúde de excelência para Artur Nogueira”. Angela Pulz Delgado tem 40 anos e é natural de Limeira (SP). A médica veterinária é casada e tem 2 filhos.