Aniversário 250 anos de Campinas

ACIC parabeniza Campinas e reafirma parceria de mais um século

O aniversário de 250 anos de Campinas, comemorado em 14 de julho, é uma oportunidade para reconhecer o município e seu potencial para desenvolvimento em inovação e tecnologia em um contexto nacional.

Adriana Flosi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), em nome da entidade, parabeniza Campinas e reafirma sua importância entre as principais cidades do Brasil. “Nenhuma outra cidade do País tem um acelerador de partículas como o Sirius, o maior equipamento científico do hemisfério sul. Muitas pessoas não sabem disso, e precisamos destacar a importância de nossa cidade”, enfatiza Adriana, que também é a atual secretária de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação da Prefeitura Municipal.

Em homenagem à data, Adriana define Campinas como uma cidade acolhedora, lembrando as universidades e grandes indústrias presentes, além de destacar o papel da ACIC na trajetória da cidade. Ela ressalta que o varejo é uma ferramenta fundamental nesse cenário e reafirma o compromisso da ACIC, desde sua fundação em 1920, com o crescimento das empresas, empreendedores e de toda a sociedade.

Dados da ACIC indicam que o comércio gerou um faturamento de aproximadamente R$ 14,5 bilhões no ano passado, representando um crescimento de 2,84% em comparação a 2022. Em 2023, o comércio e a indústria geraram 140.412 empregos com carteira assinada, ficando atrás apenas do setor de serviços (251.859).

“A ACIC vem, desde sua fundação em novembro de 1920, participando da história de Campinas na construção de lutas, desafios e vitórias em prol do crescimento do município”, diz Adriana. “É papel da ACIC e de seus associados elaborar as diretrizes das ações para o futuro”, completa ela.

Para Adriana, é propósito da ACIC e da Prefeitura divulgar e fomentar todo o ecossistema de desenvolvimento existente em Campinas “para que pessoas de todo o País possam reconhecer o potencial de Campinas para o comércio, tecnologia e inovação”.

Parceria de mais um século

Lançado em 2022, o livro “ACIC – Há 100 anos sempre à frente do seu tempo”, disponível no site da ACIC, resgata parte da atuação da entidade em prol do crescimento de Campinas, contribuindo com a sociedade em geral.

Um exemplo destacado no livro foi o uso dos primeiros computadores da associação nas eleições de 1982, quando Campinas foi a única cidade do país a contar, naquele ano, com um serviço de informática na divulgação dos votos apurados para prefeito e governador.

“Recentemente, estivemos juntos com a Prefeitura no Campinas Innovation Week e levamos para a programação do evento, em junho, o Retail Conference. Esta foi a 12ª edição de uma das maiores conferências de varejo do Brasil. A ACIC acompanha Campinas nesse olhar para o futuro e por conexões que possibilitem crescimento sustentável”, conclui Adriana.