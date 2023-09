Antônio Fagundes apresenta “Baixa terapia” no Teatro Oficina do Estudante no domingo

A apresentação do espetáculo será na sexta (21h), no sábado (19h) e no domingo (18h). Na quinta-feira tem a última apresentação da temporada de Fábio Rabin, às 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.

Encerrando a temporada de setembro no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, o humorista Fábio Rabin apresenta o stand-up comedy “Muita Treta”, na quinta-feira, dia 28, às 21h, com ingressos que variam de R$ 40,00 a R$ 80,00. Este é o sexto show de Fábio Rabin. O que antes já estava “Embaçado” agora se tornou pior. Até 2020, a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida do humorista virar de cabeça pra baixo: a descoberta terrível de uma doença em sua esposa e a pandemia mundial. Esses fatores, combinados, poderiam destruir a vida de qualquer ser humano, mas, neste caso, se tornaram exemplo de luta, superação e, é claro, novas piadas.

É uma comédia stand-up, mas, também, um desabafo sobre o tempo que estamos passando, de pensamentos insanos, de ideias absurdas e de uma sociedade doente. Assim, a melhor arma para enfrentar o ódio e o clima pesado é, sem dúvida, o bom humor e o espírito leve. Afinal de contas, se a vida nos leva pra baixo, é necessário respirar, entender o que está rolando e, finalmente, voltar a subir. Porque a vida é bela, mas também é “Muita Treta”. A classificação etária é 16 anos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, no site www.ingressodigital.com.

Antônio Fagundes

O ator Antonio Fagundes estará em Campinas de sexta-feira a domingo com o espetáculo “Baixa terapia” (dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro). As apresentações serão às 21h na sexta-feira, às 18h no sábado e, às 18h do domingo. A classificação etária é 14 anos. O valor dos ingressos varia de R$ 80,00 a R$ 160,00 e R$ 260,00 (inteira+bastidores), sendo que, antes do espetáculo, os atores recebem o público nos bastidores para mostrar a coxia e os camarins, além de muitas surpresas guiadas pelo próprio elenco.

A debochada comédia de Matias del Federico, com adaptação de Daniel Veronese, tradução de Clarisse Abujamra e direção de Marco Antônio Pâmio, reúne três casais que não se conhecem e que se encontram inesperadamente em um consultório para sua sessão habitual de terapia. Desta vez, no entanto, descobrem que a psicóloga não estará presente. Ela deixou a sala preparada para recebê-los com um pequeno bar onde não falta whisky e uma mesa com envelopes, contendo instruções de como deverão conduzir essa sessão. O objetivo é que todas as questões sejam resolvidas em grupo. Cada envelope traz uma situação mais engenhosa que a outra, transformando a sessão num caos hilariante. A peça tem no elenco, além de Fagundes, Ilana Kaplan, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Fábio Espósito e Guilherme Magon.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de setembro

Sujeita a alterações – Confira as sessões extras no site

Dia: 28 quintas-feiras, às 21h

Fábio Rabin – “Muita Treta” – stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dias: 29, 30 e 01/10 – sexta, às 21h; sábado às 19h e, domingo, às 18h

Antônio Fagundes “Baixa terapia”

Ingressos: R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 160,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de outubro

Sujeita a alterações – Confira as sessões extras no site

Dia: 1º, domingo, às 18h

Antônio Fagundes “Baixa terapia”

Ingressos: R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 160,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 4, quarta-feira, às 21h

Ary Toledo – Especial de Gravação – stand-up

Ingressos: de R$ 20,00 a R$ 40,00

Classificação etária: Livre

Dia: 5, quinta-feira, às 21h

Matheus Ceará

Ingressos: de R$ 35,00 a R$ 70,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 6 , sexta-feira, às 21h / extra às 19h

Índio Behn- “Gratiluz com Dra. Rosângela” – stand-up

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 7, sábado, às 15h

Clássicos Encantados – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 7, sábado, às 21h

Queen Experience – Show

Ingressos: R$ 95,00 a R$ 190,00

Classificação etária: Livre

Dia: 8, domingo, às 19h

Elllas e os Clássicos Sertanejo – Show

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: Livre

Dia: 12, quinta-feira, às 21h / extra às 19h

Renato Albani – “Assim Caminha a Humanidade” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 13, sexta-feira às 21h

Catedral – “20 Anos – Acústico” -Show

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 250,00

Classificação etária: Livre

Dia: 14, sábado, às 17h

Mauricio Meirelles – “WebbullyIng Geração Z” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 14, sábado, às 20h

“Quem Vai Ficar Com Juca” -Comédia

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 15, domingo, às 15h

Rei Leão – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 18h

“Embalos de Sábado a Noite” – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 20h30

Maurício Dollenz – “Coringa” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

Roberta Campos – “O Amor Liberta” – Show

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 140,00

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 21h

Thalita Meneghim – “Segue o Baile” – Comédia

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 23, segunda-feira, às 20h

Diego Besou – “Tô de Plantão 2” – Comédia

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 24, terça-feira, às 21h30

Gio Lisboa – “Fora da Casinha” — stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 27, sexta-feira, às 21h

Cleber Rosa “Reclamação do Dia”

Ingressos: de R$ 35,00 a R$ 70,00

Classificação etária: Livre

Dia: 28, sábado, às 16h

As Aventuras Família Arqueira – Infantil

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 28, sábado, 21h/ extra às19H

Afonso Padilha – “E Agora?” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos