ANUNCIADO NOVO CURSO APLICADO EM CONJUNTO POR ETEC E FATEC

O prefeito Paulo Silva recebeu na manhã de quinta-feira (31), em seu gabinete, o diretor da Etec (Escola Técnica) ‘Pedro Ferreira Alves’, Carlos Catini, e o diretor da Fatec (Faculdade de Tecnologia) ‘Arthur de Azevedo’, André Giraldi, para juntos, anunciarem mais uma oportunidade de formação profissional em Mogi Mirim. A partir de 2025, será aplicado o curso de AMS Mecatrônica. Nessa modalidade, o aluno pode concluir os Ensinos Médio, Técnico e Superior em cinco anos gratuitamente, fazendo um único processo seletivo.

Por meio do Vestibulinho da Etec, cujo processo de inscrição já está aberto e vai até 26 de novembro, o candidato pode optar pela modalidade de AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), ofertada em conjunto pela Etec e Fatec. Ou seja, o aluno, se aprovado no processo seletivo, inicia a formação de três anos de ensino médio e técnico, já com vaga garantida para o curso superior de tecnólogo na Fatec.

“Essa é uma notícia importante para Mogi Mirim, para as nossas empresas, que precisam de mão de obra especializada”, destacou Paulo Silva. Segundo Catini, serão ofertadas 40 vagas para o curso de AMS Mecatrônica, com conteúdo voltado com uma vertente para a indústria 4.0. “Essa é uma modalidade de sucesso. E a parceria com a iniciativa privada é fundamental nesse processo”, ressaltou Catini, “Hoje, a área de mecatrônica é atrativa para a indústria”, reforçou Giraldi, justificando o título da formação.

As aulas do curso de AMS acontecem no período da tarde, das 13h00 às 18h30, e são ministradas nos cinco anos de duração nas dependências da Fatec. A diferença está no corpo docente que aplica as aulas. Os três anos de ensino médio e técnico são aplicados por professores da Etec, enquanto que nos dois anos de curso superior, a responsabilidade pelas aulas são dos professores da Fatec.

O trabalho conjunto das duas instituições garante a elevação no nível de formação profissional, inspira mais comprometimento dos estudantes para a conclusão do curso e melhor aproveitamento dos conhecimentos transmitidos em sala de aula. Tudo isso, aliado ao convívio com as empresas parceiras.

Também participaram do ato de anúncio do novo curso a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; o chefe de gabinete Mauro Nunes Junior, e os vereadores eleitos Cristiano Gaioto, Everton Bombarda e Marcio Dener Coran, além de servidores municipais e a imprensa. Implantado em 2019 em todo Estado de São Paulo, o primeiro curso de AMS em Mogi Mirim é o de Desenvolvimento de Sistemas, cuja primeira turma se forma este ano. Uma nova turma de 40 alunos também será iniciada a partir do próximo ano.