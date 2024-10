Ao mestre com carinho e admiração

Neste 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. Uma data para homenagear os profissionais responsáveis por educar e formar gerações.

A data passou a ser comemorada em 1947 e está associada à Lei de 15 de outubro de 1827, assinada por D. Pedro I. No documento, ficou estabelecido que em todas as cidades do país seriam construídas escolas primárias de ensino elementar.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com mais de 2,2 milhões de professores atuando na educação básica.

O papel dos professores é essencial para o desenvolvimento de um país, mas infelizmente, no Brasil, a categoria ainda enfrenta desafios importantes. Uma pesquisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou que os professores brasileiros trabalham em média 25 horas semanais em sala de aula, número acima da média mundial.

E, apesar da dedicação, o Brasil está entre os países com os salários mais baixos para a categoria. O salário mínimo que os educadores do Ensino Fundamental no Brasil recebem é 47% menor que a média da OCDE.

Apesar dos desafios, os professores seguem desempenhando um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e informada. E amanhã, é dia de reconhecer e celebrar o trabalho incansável desses profissionais

Eu sou Katia Maia e até a próxima

Agência Voz