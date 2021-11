APAE de Pedreira realiza seu tradicional Happy Hour

O evento terá Comida de Boteco e animação de Pocket Samba

A APAE de Pedreira realiza nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, seu tradicional Happy Hour, com a famosa Comida de Boteco e animação de Pocket Samba, a partir das 18 horas.

Com a chegada da pandemia do Coronavírus no ano de 2020, o evento não foi realizado e agora com a liberação para a realização de eventos pelo Governo do Estado, o Happy Hour acontecerá novamente. “Existem ainda adesões para a venda, porém são limitadas, pelo valor de R$ 50,00 os interessados podem ligar para os telefones: (19) 3852-1904 ou 3893-1096”, destaca o presidente da entidade Ancelmo José Cargano.

O Centro Comunitário da APAE possui parquinho adaptado para crianças especiais. Também conta com amplo espaço para estacionamento gratuito de veículos com seguranças. Toda a renda será revertida para a entidade, que atualmente atende mais de 82 alunos diretamente, além de prestar serviços específicos à comunidade, como atividades terapêuticas de estimulação.

Desde 2014, a APAE de Pedreira é certificada com o Selo de Qualidade ISO 9001, uma das raras entidades do terceiro setor deste tipo a obter a classificação. A sede da entidade está localizada na Rua Francisco Pintor Junior, nº 487, Parque Bela Vista.