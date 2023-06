Apaixonados pela cultura nordestina têm programa garantido neste feriado

Este programa é para quem gosta de cultura nordestina, forró pé de serra, forronejo, piseiro, xote e baião. O Parque Taquaral recebe neste feriado prolongado, 8, 9, 10 e 11 de junho, a 2ª edição da Festa Nordestina. A entrada é gratuita. A realização é da MK Produções, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A praça de alimentação terá barracas de pratos típicos da culinária nordestina como acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira, tapiocas, cuscuz e também pratos mais tradicionais como frango com polenta, costela, torresmo de rolo, espetinhos, pastéis, lanches de pernil e calabresa, hambúrguer e porções, doces, cocadas, derivados do milho, churros, sorvetes e opções de bebidas.

A festa estará decorada também com “Bonecões de Olinda”, terá espaço kids para a criançada e receberá também os pets. Haverá shows de grupos e quem quiser dançar ou aprender a dançar forró haverá aulas interativas com professores de escolas de dança da região.

SERVIÇO

2ª Festa Nordestina de Campinas

Data: de 8 a 11 de junho (quinta-feira a domingo)

Horários

8/06: 12h às 22h

9/06: 17h às 22h

10/06: 12h às 22h

11/06: 12h às 20h

Local: Parque Taquaral, acesso pelos portões 5 e 7