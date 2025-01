APB promove 91º Curso de Gestantes em Holambra; inscrições estão abertas

O 91º Curso de Gestantes de Holambra já tem data para começar. A iniciativa, que oferece orientações essenciais para futuras mães e seus familiares, terá início no dia 7 de abril e acontecerá na APB (Associação Príncipe Bernardo).

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na sede do Departamento de Promoção Social, localizada na Rua Solidagos, 99, bairro Morada das Flores. Para se inscrever, basta apresentar um documento de identidade e o Cartão Cidadão.

As aulas serão ministradas sempre às segundas-feiras, a partir das 14h, e contarão com uma programação diversificada conduzida por especialistas da área da saúde, como enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas e doulas, todas voluntárias. Entre os temas abordados estão mudanças psicológicas na gravidez, tipos de parto, amamentação, cuidados com o bebê, planejamento familiar e saúde da mulher.

Um dos destaques do curso será a palestra sobre desengasgo em bebês, ministrada por um socorrista do Corpo de Bombeiros, além de um encontro especial voltado à alimentação e atividades físicas na gestação.

O encerramento, marcado para o dia 2 de junho, contará com a entrega de um enxoval às participantes, incluindo banheira, fraldas, lenços umedecidos e outros itens essenciais para o cuidado com o bebê.

A ação é uma parceria entre o Departamento de Promoção Social de Holambra, a APB e voluntárias que, há mais de 40 anos, dedicam-se a preparar gestantes para essa fase tão importante da vida.

