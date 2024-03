APM Regional Mogi Mirim promove 1º Aberto de Xadrez Rápido

Preparem-se para o emocionante confronto mental que será o 1º Aberto de Xadrez Rápido, promovido pela APM (Associação Paulista de Medicina) Regional Mogi Mirim. Este evento é uma oportunidade imperdível para os amantes do xadrez mostrarem suas habilidades e competirem em um ambiente divertido e desafiador.

Com arbitragem conduzida por Wendel Assis, árbitro categoria A da LBX, o torneio promete ser uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Premiações:

– Troféus para os campeões das categorias: Absoluto, Feminino, Veterano (1965 – 1974) e Sênior (1964 ou antes);

– Medalhas para o 2º e 3º colocados de todas as categorias;

– Medalhas para o 4º e 5º colocados da categoria Absoluto;

– Médicos concorrerão a uma premiação especial na categoria Médicos Enxadrista.

Para se inscrever, você precisará preencher o formulário a seguir: https://forms.gle/jbSBsYEFu7KEy4tk7

Informações importantes:

Data: 11 de maio de 2024

Horário: início às 9h.

Local: Rua Vitalina Davoli Mariotoni, nº 110

(Ginásio de Esportes Alexandre Augusto Zaniboni – Colégio Objetivo, Mogi Mirim – SP)

*OBS.: Certifique-se de preencher as inscrições e seguir todas as instruções fornecidas pela organização do evento.

Apoios: Sicredi Mogi Mirim e Colégio Objetivo Mogi Mirim