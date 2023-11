Após 20 anos, Prefeitura substitui aparelhos de Raio X do Hospital de Artur Nogueira

Sala também está passando por melhorias estruturais; pacientes estão sendo redirecionados até o término da reforma

Após 20 anos, os aparelhos da sala de Raio X do Hospital Municipal de Artur Nogueira estão sendo substituídos por novos equipamentos. A sala de Raio X também está passando por melhorias; a reforma inclui serviços de hidráulica, elétrica e alvenaria.

A iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, para com a população nogueirense.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora mais uma conquista da Administração Municipal e destaca que a ação proporciona melhor diagnóstico e tratamento dos pacientes que dependem do serviço do Pronto Socorro. “Seguimos comprometidos em fortalecer cada vez mais a saúde de Artur Nogueira”, disse.

De acordo com o secretário da pasta, Amarildo Boer, a previsão para o término da reforma é na primeira semana de novembro.

PACIENTES REDIRECIONADOS

É importante ressaltar que, enquanto a sala de Raio X passa por melhorias, os pacientes que precisarem do exame estão sendo redirecionados à Santa Casa de Cosmópolis.

Sendo assim, um veículo e um motorista estão disponíveis para realizar o translado dos pacientes após consulta e avaliação médica. Já os pacientes acamados estão sendo transportados pela ambulância da Prefeitura.

A equipe do Pronto Socorro tem a responsabilidade de controlar a ida e volta de cada paciente, através de uma planilha com os nomes – a fim de que o trabalho seja realizado com agilidade e eficiência.

Cronograma da reforma

11/10

Serviço: Elétrica

Atendimento ao público: Normal

16/10

Serviço: Hidráulica

Atendimento ao público: Normal

27/10

Serviço: Alvenaria (massa corrida)

Atendimento ao público: Normal

31/10 e 01/11

Serviço: Alvenaria (pintura)

Atendimento ao público: Sem atendimento – encaminhar para Cosmópolis

06/11 a 09/11

Serviço: Retirada dos aparelhos antigos e instalação dos aparelhos novos

Atendimento ao público: Sem atendimento – encaminhar para Cosmópolis

10/11

Serviço: Testes radiométricos

Atendimento ao público: Somente após o término dos testes – até a liberação, encaminhar para Cosmópolis