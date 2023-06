Após 48h de busca intensa, GCM de Artur Nogueira prende 6 envolvidos no roubo de joalheria

Indiciados foram presos e enfrentarão acusações de associação criminosa, receptação, tráfico de drogas e roubo à joalheria



A atuação exemplar da Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira recebeu destaque após a prisão de seis pessoas envolvidas no roubo de uma joalheria na cidade. A operação, realizada em conjunto com a Polícia Civil e GCM de Limeira, resultou na apreensão dos veículos utilizados no crime e na recuperação de parte dos objetos subtraídos.

O assalto ocorreu na última quarta-feira (21), quando a relojoaria localizada no centro de Artur Nogueira foi alvo de criminosos armados. Uma funcionária grávida foi rendida e amarrada pelos assaltantes.

A OPERAÇÃO

A caçada começou após a corporação tomar posse de imagens de câmeras de segurança, que revelaram os veículos utilizados na fuga: um Ford/Ecosport vermelho e um Renault/Sandero branco.

O veículo vermelho foi localizado e abordado no bairro Ipês, em Artur Nogueira, levando à descoberta dos suspeitos e de alguns objetos roubados em uma residência em Limeira.

Durante a operação, também foi encontrada uma motocicleta com chassi suprimido. Os indiciados foram presos e enfrentarão acusações de associação criminosa, receptação, tráfico de drogas e roubo à joalheria.

A ação, liderada pelo comandante da GCM Marcelo Fantini, durou quase 48 horas de trabalho contínuo. “A prisão dos envolvidos no roubo da joalheria é um exemplo concreto de que o crime não prevalecerá sobre a ordem e a justiça. A GCM de Artur Nogueira continua vigilante e pronta para proteger seus cidadãos, atuando de forma incansável para garantir a segurança e o bem-estar de todos”, destacou o comandante.

TRABALHO CONJUNTO

Para Roberto Daher, secretário de Segurança, a eficiência e o comprometimento da GCM em garantir a segurança da população ficaram evidentes nessa importante operação. Ele frisa que a rápida resposta das autoridades e a ação conjunta com a Polícia Civil e GCM de Limeira foram fundamentais para o sucesso da missão.

“A população de Artur Nogueira pode se orgulhar de contar com uma GCM comprometida e preparada para enfrentar os desafios da segurança urbana. O trabalho realizado pelo Comandante Fantini e sua equipe demonstra o profissionalismo e a dedicação desses agentes públicos, que estão dispostos a arriscar suas próprias vidas em prol da segurança da comunidade”, enaltece.