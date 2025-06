Após 8 meses sem Delegado na cidade, Dr Anderson assume Delegacia possense

A Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio de Posse voltará a contar com um delegado titular a partir da próxima terça-feira, 1º de julho. Após oito meses sem nomeação fixa, o comando da unidade será assumido pelo delegado de polícia de 1ª classe Dr. Anderson Cassimiro de Lima, que retorna ao município com ampla experiência na região.

A nomeação de um delegado titular é fundamental para garantir a continuidade e a agilidade nas investigações policiais, além de proporcionar maior segurança e atendimento de qualidade à população.

Durante o período sem delegado fixo, a unidade funcionou com apoio de delegados de outras cidades.

A chegada de Dr. Anderson é resultado do esforço conjunto do prefeito Ricardo Cortez, da Secretaria de Segurança Pública do município, da Polícia Civil Municipal, com a colaboração do deputado estadual Barros Munhoz, que trabalharam para reforçar a segurança no município.

Com mais de 20 anos de carreira, iniciou sua trajetória profissional como escrivão de polícia. Atuou por cinco anos na Capital e, ao retornar ao interior, sua primeira lotação foi justamente em Santo Antônio de Posse, na época ligada à Cadeia Pública Feminina do município.

Desde então, passou por diversas cidades da região, como Jaguariúna, Pedreira, Mogi Guaçu e Campinas, acumulando experiência e conhecimento nas demandas locais. Agora, retorna a Posse mais maduro e ainda mais preparado para assumir uma nova etapa.

Foto Gazeta Itapirense