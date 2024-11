Após Acidente Fatal, DER Fecha Acesso ao Bairro Imigrantes em Holambra e Gera Reações

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) decidiu fechar, a partir de 19 de novembro, o acesso de estrada de terra ao bairro Imigrantes, em Holambra, localizado no quilômetro 34 da Rodovia Aziz Lian (SP-107). A medida veio após mais um acidente fatal no local, reforçando os riscos do tráfego intenso na região.

A decisão do fechamento provocou reação imediata da Prefeitura de Holambra, que solicitou ao DER ações urgentes para melhorar o trânsito e o acesso ao bairro, além de cobrar a duplicação da rodovia. A Aziz Lian enfrenta um fluxo crescente de veículos e caminhões, cenário que, ao longo dos anos, tem contribuído para acidentes frequentes e uma sensação de insegurança entre os usuários.

Enquanto o DER ainda não apresentou um plano concreto de melhorias para a SP-107, a Prefeitura reforça sua cobrança por ações rápidas que atendam às demandas locais e regionais. O histórico de acidentes na Aziz Lian deixa claro que a segurança viária precisa ser prioridade para evitar novas perdas.