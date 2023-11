Após denúncia, GM recupera tampas traseiras furtadas de picapes

Peças estavam escondidas em matagal no bairro Santa Rita de Cássia

Tampas traseiras de caminhonetes: escondidas em matagal

Após uma denúncia anônima, a Guarda Municipal localizou, na manhã desta sexta-feira, dia 10 de novembro, quatro tampas traseiras de veículo picape Fiat e uma tampa de porta-malas de um VW Virtus que eram produto de furto. As peças dos veículos estavam escondidas em uma área de mata no bairro Santa Rita de Cássia.

De acordo com a equipe da GM, os criminosos furtam as tampas traseiras das caminhonete e escondem as peças no meio do matagal para que não sejam vinculadas a comércios de ferro-velho e de sucatas, tentando driblar a fiscalização.

Na concessionária, cada tampa custa entre R$ 7 mil e R$ 8 mil e no mercado paralelo as peças são vendidas por cerca de R$ 3 mil.

As tampas das picapes foram furtadas em outubro nos bairros Residencial Colinas da Nascente, Jardim São José e Jardim Miranda. O material foi apresentado no 2º Distrito Policial de Campinas. Ninguém foi preso.