Após fortes chuvas, Prefeitura trabalha na recuperação da ATN 020 em Artur Nogueira

Estrada Paulo Alexandrini, como é popularmente conhecida, está temporariamente interditada – a fim de que a restauração seja concluída

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Agricultura, informa que devido aos danos causados pelas fortes chuvas, a ATN 020 está temporariamente interditada. A ação visa garantir a segurança de todos os moradores e a eficácia dos trabalhos de restauração da estrada Paulo Alexandrini – como é popularmente conhecida.

As obras de recuperação da via, que é uma extensão da Avenida da Saudade, foram iniciadas nesta terça-feira (10), e de acordo com a Administração Municipal já estão quase concluídas. Durante o período de interdição, a via encontra-se devidamente sinalizada pelas equipes no local, com o intuito de alertar os condutores.

O Secretário de Agricultura, Odair Boer, reforça o compromisso da gestão em garantir que a estrada seja totalmente recuperada e que os transtornos causados pela interdição sejam minimizados ao máximo. “Estamos cientes da importância dessa via para a comunidade e estamos trabalhando para que ela seja restaurada o mais rápido possível. Pedimos a compreensão de todos os moradores e usuários dessa estrada durante esse período”, afirma.