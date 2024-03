Após gravar covers de clássicos sertanejos, cantora de Louveira (SP) chama atenção de Luciano Camargo; novo cover de Cézar e Paulinho será lançado nesta sexta (22)

“Você Vai Ver” e “Cheiro de Shampoo” estão no EP “No Dois (Cover); mostrando versatilidade nos estilos, Carol Villa regravou também “Palpite”, sucesso do MPB dos anos 1990

Vivendo uma nova fase na carreira e dedicando 100% de seu tempo a música, Carol Villa investiu em criações que tem repercutido nas plataformas musicais, como a gravação do cover da música “Palpite”, sucesso de Vanessa Rangel lançado em 1997. A canção, que foi tema romântico dos personagens Milena e Nando na telenovela “Por Amor”, da Rede Globo, conquistou o coração do público brasileiro e se tornou uma das mais tocadas daquele ano.

Além disso, Carol também presenteou seus fãs com outros covers marcantes, como “Desejo de Amar/Ela é Demais”, “Seguir em Frente/Favo de Mel” e “Você Vai Ver/Cheiro de Shampoo”, demonstrando sua versatilidade para transitar por diferentes estilos musicais.

A interpretação de Carol Villa chamou a atenção de figuras renomadas da música brasileira. O cantor Luciano, da dupla com Zezé di Camargo, elogiou o cover da música da dupla postado por Carol e chegou a responder os stories da cantora. “Versão top”, disse o artista.

Na sexta-feira (22), a cantora lançará mais um cover, dessa vez o sucesso “Morto de saudade sua/Duas vezes você”, de Cézar e Paulinho, que estará disponível em suas plataformas digitais. O EP foi gravado na Serra dos Cocais, em Itatiba (SP) e a música “Palpite” foi gravada na Vibe, em Jundiaí (SP).

“A música é uma arte dinâmica que permite reinventar o passado e transformá-lo em algo novo e pulsante. Com o EP Carol Villa ‘No Dois’, buscamos reviver sucessos antigos com uma nova energia, transformando lentidão em ritmo acelerado, respeitando a essência das canções que marcaram época. Inclusive, o nome ‘No Dois’ veio justamente do ritmo dos áudios de WhatsApp quando acionamento a ferramenta de acelerar”, contou Carol Villa.

Quem é Carol Villa

Assim como muitos músicos, Carol iniciou sua jornada musical na igreja aos 10 anos e agora está focada em levar sua música para o mundo. Seu primeiro single é “Se Não Me Assumiu”, uma composição de Rayane e Rafaela.

E as novidades não param por aí! Em breve, Carol Villa realizará a gravação de um DVD, intitulado “Tempo ao Tempo”, que promete ser um marco em sua carreira. O evento, que acontecerá em breve, será uma celebração da música e da jornada que trouxe Carol até aqui, repleta de emoção e inspiração.

