Após início da pandemia, 63% das famílias no Sudeste precisaram reduzir gastos

_Levantamento realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, a pedido da

SulAmérica, mostra que 39% das pessoas na região contrataram

empréstimos recentemente_

Pelo segundo ano, o Instituto FSB Pesquisa organiza, a pedido da

SulAmérica, levantamento para avaliar a preocupação e cuidados do

brasileiro em relação às saúdes física, emocional e financeira

durante a pandemia. Realizado em maio de 2022, com uma amostra de 2.000

entrevistas por abordagem online (de todas as regiões do país — nas

27 Unidades da Federação), o estudo levanta questões sobre esses

três temas aos entrevistados, com características que seguem a

proporção da população brasileira.

Sob o conceito de Saúde Integral, a pesquisa identificou que, assim

como em 2021, a saúde financeira segue preocupando os brasileiros. Em

relação aos resultados do Sudeste, para 49% da população da região,

a saúde financeira é o principal motivo de preocupação no dia a dia.

E quase metade das pessoas nos estados de São Paulo, Espírito Santo,

Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou 48%, afirma estar “apertado”

financeiramente.

A pesquisa contou com amostra representativa dos moradores da região

com acesso à internet no país com idade a partir de 18 anos. A margem

de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de

95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 19 e 28 de maio de

2022.

“O conceito de Saúde Integral é de extrema importância para a

SulAmérica, pois oferecer suporte às saúdes física, emocional e

financeira dos brasileiros é um dos principais objetivos da companhia.

A pesquisa nos auxilia nessa tarefa, ao traçar um panorama da Saúde

Integral dos brasileiros nesse cenário pós-pandêmico.”, destaca

Solange Zaquem, Diretora Comercial da SulAmérica para a região Sul,

Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A realidade financeira da população do Sudeste

De acordo com o levantamento, 34% das pessoas no Sudeste tiveram que

fazer alguma redução (grande ou muito grande) nos gastos diários.

Cerca de 33% da população não possui renda suficiente para arcar com

os custos básicos de casa, sendo que um terço dos entrevistados

revelaram não serem capazes de lidar com despesas inesperadas. Além

disso, 39% recorreram a empréstimos no último ano, e 50% dos

empréstimos contratados no último ano possuem pagamentos atrasados, o

que pinta um cenário preocupante em relação à adimplência das

pessoas na região.

A pesquisa FSB/SulAmérica ainda perguntou qual a principal fonte de

informação para a tomada de decisões financeiras. Para 35% dos

respondentes, é o companheiro ou companheira quem mais influencia neste

aspecto, seguido por filhos (22%) e pais (17%). Especialistas em

finanças (9%), consultor financeiro (7%) e gerente de banco (8%)

aparecem apenas depois.

Saúde Física e Emocional: Apenas 7% de pessoas do Sudeste vão ao

psicólogo

A pandemia foi um fator que alavancou os cuidados com a saúde dos

brasileiros. Quase 60% dos brasileiros dizem cuidar hoje melhor da sua

saúde do que antes da pandemia. Em contrapartida, a saúde emocional do

brasileiro piorou para 48% dos brasileiros durante a pandemia. O peso

emocional está presente mesmo quando há uma preocupação com a saúde

física. Entre as principais reclamações de saúde estão ansiedade,

insônia, dor de cabeça, alteração de humor, frustração, medo e

solidão.

A principal preocupação do morador da região Sudeste é a saúde

financeira (49%), seguido da saúde física (27%) e emocional (24%).

Curiosamente, o Sudeste não é a região com maior número de pessoas

com planos de saúde. Segundo a pesquisa, 22% dos respondentes dessa

região têm plano de saúde. Um quarto dos moradores da região Sudeste

(25%) procura os consultórios médicos uma vez a cada seis meses, e

24%, o fazem anualmente. Cerca de 19% procuram o médico uma vez a cada

três meses e 5%, todo mês.

Apenas 7% dos moradores do Sudeste dizem consultar um psicólogo. Esta

é a menor taxa dentre todas as regiões do País. Dentre aqueles que

consultam esse especialista, um pouco menos de um terço (28%) começou

há menos de um ano, 39% fazem terapia há mais de um ano e 17%, há

mais de dois. A pandemia pode ter sido, portanto, um fator que

desencadeou uma maior procura por apoio psicológico na região.

Mais da metade dos moradores do Sudeste dizem estar acima do peso (55%),

sendo que 34% acreditam estar com o peso ideal e 11%, abaixo do peso.

Essa é a segunda maior taxa, perdendo para as regiões Sul e

Norte/Centro-Oeste, que registraram índice de 64% de sobrepeso.

Em contrapartida, a grande maioria (83%) dos moradores da região diz

estar tomando medidas para melhorar sua saúde e bem-estar. As

principais iniciativas nesse sentido registradas na pesquisa são: ir à

academia de ginástica ou práticas esportivas (56%), frequentar

shoppings (49%), bares e restaurantes (38%), frequentar cinemas, teatros

e museus (42%) e manter uma dieta saudável (78%). A grande maioria

(82%) também está passando igual ou mais tempo com a família.

“Esses recortes regionais nos permitem acompanhar como as diferentes

regiões do Brasil estão lidando com essa jornada de descoberta de como

cuidar das saúdes física, emocional e financeira nesse novo cenário,

nos auxiliando a oferecer serviços, campanhas e suporte a nossos

clientes de acordo com suas necessidades.”, finaliza Luciano Lima,

Diretor Comercial da SulAmérica para as regiões Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, além dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Sobre a SulAmérica

A SulAmérica é uma companhia de 125 anos que se dedica a entregar

Saúde Integral para seus mais de 7 milhões de clientes por meio de

produtos e serviços de Saúde, Odonto, Vida, Previdência e

Investimentos. A companhia tem como missão melhorar a vida das pessoas,

oferecendo apoio, segurança e autonomia em cada momento e decisão de

saúde física, emocional e financeira. Para isso, conta com mais de 4

mil colaboradores engajados e comprometidos, além de uma rede de

distribuição com milhares de corretores de seguros em todo o Brasil.