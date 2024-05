Após pedido de moradores, Farmácia Municipal passa a atender 24 horas

Desde a segunda-feira (27), unidade funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados

Após anúncio do prefeito Lucas Sia (PL), a Prefeitura de Artur Nogueira confirma a ampliação do horário de funcionamento da Farmácia Municipal. A unidade passa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

A medida, que entrou em vigor nesta segunda-feira (27), faz parte do Plano de Governo da gestão Sia (PL), e é um marco importante para a Saúde de Artur Nogueira, garantindo que os munícipes tenham acesso contínuo aos medicamentos de que necessitam, a qualquer momento do dia ou da noite.

INVESTIMENTO CONTÍNUO

O prefeito Lucas Sia (PL) lembra que a Farmácia Municipal já havia passado por uma grande reforma em 2023, recebendo um novo prédio amplo e moderno.

“A saúde da nossa população é uma prioridade para a nossa gestão. Estamos sempre buscando novas maneiras de melhorar os serviços e garantir que todos os munícipes tenham acesso àquilo que precisam. Fizemos uma promessa para a população de que a Farmácia funcionaria 24 horas e, mais uma vez, estamos honrando nosso compromisso”, afirma o chefe do Executivo Municipal.

A secretária de Saúde Angela Pulz Delgado frisa que, com a extensão do horário de funcionamento, os munícipes não precisarão se preocupar com horários específicos para buscar medicamentos, otimizando tempo e facilitando o acesso à saúde.

“Este serviço é essencial para milhares de moradores que dependem desses medicamentos para o tratamento de diversas condições de saúde. E foi nessa gestão que ela foi realocada ao lado do Pronto Socorro Municipal, tornando o serviço ainda mais acessível e prático”, destaca.

PARCERIA

Essa mudança também atende à indicação 767/2021 do vereador Beto Baiano (Republicanos), ao ver a necessidade dos moradores de Artur Nogueira.

Desta forma, o prefeito frisa a parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo. “Nosso alinhamento com os vereadores é muito benéfico para toda a população nogueirense”, conclui Sia.

FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

A Farmácia de Componente Especializado (alto custo) continuará funcionando com o mesmo horário: de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.