Após reunião da RMC é confirmado que Artur Nogueira não terá Carnaval oficial em 2022

Após reunião entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas, municípios optam por não realizarem a festividade oficial devido à pandemia

Após reunião com prefeitos e representantes das cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada em Cosmópolis na manhã desta segunda-feira (29), ficou decidido que Artur Nogueira, assim como os demais municípios, não realizará festas de Carnaval oficial em 2022.

De acordo com a Administração Municipal, a decisão conjunta se dá ao fato de que a pandemia ainda não foi 100% controlada na região. “O momento é de união. Essa foi uma decisão extremamente difícil, porém necessária. Temos o desejo de voltarmos à normalidade e, graças ao excelente trabalho da equipe de saúde, cerca de 80% da população de Artur Nogueira já está com o esquema vacinal completo. Mas a pandemia ainda não acabou e temos que manter os cuidados que sempre tivemos para evitar que os números subam novamente”, pontuou a Administração.

Desde os primeiros meses do segundo semestre, Artur Nogueira tem realizado alguns eventos – em conformidade com as orientações do Plano São Paulo de Flexibilização -, o que era impossível nos meses mais críticos da pandemia. No entanto, a recomendação das autoridades de saúde é que grandes aglomerações ainda devem ser evitadas.

“Pesquisadores ainda reforçam a necessidade de não relaxarmos precocemente as medidas de distanciamento e de proteção. Afinal, diferente de outros eventos menores, o Carnaval promove uma aglomeração muito grande de pessoas, o que é um risco ainda muito alto diante de uma pandemia”.

Além da possibilidade de uma nova onda de contaminação, a Prefeitura respeita o luto de quem perdeu familiares para a Covid. “Todos nós sofremos muito, perdemos muitas pessoas. Depois de tanto sofrimento, tanta angústia, dor e esforço, não podemos mais correr riscos”, pontuou o Executivo.

OUTROS EVENTOS

Apesar do cancelamento do Carnaval oficial de rua de 2022, eventos privados podem acontecer desde que atendam normas e protocolos sanitários pautados em exigências do Governo do Estado de São Paulo. Dentre elas a apresentação de carteira de vacinação (ou teste negativo de covid), álcool em gel, restrições de público, além do uso obrigatório de máscara e de qualquer outra orientação emitida posteriormente.

VACINAÇÃO EM ARTUR NOGUEIRA

Até esta segunda-feira (29), Artur Nogueira havia aplicado um total de 88.562 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 42.560 de primeira dose, 38.836 de segunda dose, 3.860 de terceira dose/adicional e 1.510 de dose única, o que significa que cerca de 80% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e aproximadamente 70% está com esquema vacinal completo.

