Após se esconder na mata, bandido é preso em casa

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar de Artur Nogueira, em conjunto com Guarda Municipal e Polícia Civil, prederam um homem acusado de esfaquear e golpear uma pessoa com coronhada na cabeça.

De acordo com informação da Polícia Militar – PM, de Artur Nogueira, após serem informados via Copom, de que um assalto numa residência estava em andamento na localidade do Bairro Nosso Lar, enviou uma viatura até ao local para atender a ocorrência.

A viatura composta pelo Cabo Miguel e o Soldado Pimenta, ao chegar ao endereço informado, encontrou a vítima ferida com perfuração a faca na altura do abdômen e ainda com escoriações na cabeça, após ter sido golpeada com uma coronhada pelo criminoso.

De acordo com a Polícia, testemunhas informaram que o mau elemento na tentativa de se evadir do local, acabou adentrando numa mata próxima a localidade.

Percebendo que teria dificuldade de efetuar as buscas ao suspeito, de imediato o Cabo Miguel solicitou reforços, sendo amparado pelo Helicóptero Águia e ainda, contando com o apoio da Guarda Municipal – GM e Polícia Civil – PC de Artur Nogueira.

Após uma hora e meia de caça ao infrator da lei, o Comandante da GM, Fantinni, disse que as equipes encontraram uns pertences do suspeito (um boné e uma blusa camuflada).

Ao sair da Mata, ainda segundo o comandante, um homem foi interrogado, com base nas informações contraditórias fornecidas pelo homem, a polícia que já tinha um descrição do suspeito, feito por testemunhas, deslocou-se até a casa de um dos parentes do agressor.

Lá, a pessoa identificou os pertences do elemento, tendo a certeza de quem se tratava, as equipes foram até a casa do mesmo onde o encontraram e sem maior resistência o levaram a delegacia.

Ainda segundo informações, o homem que não teve o nome revelado, já é figura carimbada nos assuntos policiais.

Por Márcio Nato Rodrigues