Aposentados e Pensionistas do IPREM-POSSE já podem fazer consulta online de seu holerite

Para facilitar o acesso dos aposentados e pensionistas ao seu holerite, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE) criou uma ferramenta que disponibiliza o documento de forma online, chamada “Holerite Eletrônico”.

Com isso, os aposentados e pensionistas do município só precisam acessar o site do Instituto e aqui estará disponível a consulta ao holerite a qualquer hora, por meio de seu celular, tablet ou computador, sem mais precisar ir pessoalmente à sede do IPREM para retirar o documento.

“É uma medida importante para dar mais conforto e praticidade a todos e evitar o deslocamento desnecessário das pessoas nesses tempos de distanciamento social”, explica o diretor-presidente do IPREM-POSSE, Ronaldo Carlos de Souza.

Para consultar o Holerite Eletrônico basta acessar www.ipremposse.sp.gov.br/holerite e fazer o login com o número de seu RG (incluindo traço e dígito) e inserir a senha, que é a sua data de nascimento, com os algarismos separados por barras. Veja abaixo o exemplo:

SERVIÇO:

Para mais informações entre em contato com o IPREM-POSSE através do telefone (19) 3896-4403 ou E-mail: iprem@ipremposse.sp.gov.br.