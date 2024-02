APP Campinas elege nova diretoria e fortalece a união no setor e valorização do mercado

A gestão recém-eleita da Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas permanecerá até o ano de 2025

A APP Campinas (Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas) elegeu, em assembleia geral extraordinária, a nova diretoria para os próximos dois anos. A nova composição é presidida pelo publicitário e empresário, Luciano Antonio da Silva. Natália Belmont Públio e Alexandre Ricardo Bassora ocupam os cargos de 1ª e 2ª vice-presidentes, respectivamente. Os membros da diretoria também podem ser vistos pelo site da APP Campinas.

De acordo com Luciano Antonio da Silva, um dos objetivos de sua gestão é unir os profissionais do setor, gerando oportunidades e valorizando o mercado, com a gestão atual focada na inovação e no desenvolvimento de estratégias para beneficiar os associados. A posse da nova gestão indica o comprometimento em fortalecer o mercado não apenas em Campinas (SP), mas em toda a região. “A nova gestão está focada na inovação e no desenvolvimento de estratégias que beneficiem todos os associados. Estamos comprometidos em trabalhar em prol de um mercado mais unido, forte e reconhecido, em Campinas e em toda a região”, ressalta o presidente.

A diretoria executiva também conta com profissionais relevantes como, Vítor Simão Luz Vasconcellos, André Henrique Comitre de Oliveira Otaviano, Carlos Orlando Gomes Clemente, Fábio Eduardo Dias, Janine Celia Rezende Medeiros, Luiz Carlos Ferreira Martins Corrêa, Rafael Franceschini Cataldi, Raquel Loiola Bessa e Samuel Vital Leite, além da presença nos distritos regionais, de Jundiaí, Limeira e Piracicaba, representados respectivamente por Fabrício Gonçalves da Silva, Tiago Zambuzi Sanches e Renato Elston Gomes.

Durante o evento, membros expressaram apoio e disposição em contribuir para o sucesso da associação. O encerramento da assembleia incluiu a formalização da ata de posse pela advogada, Dra. Valéria Barini de Santis, garantindo a transparência e a necessária formalidade do processo.