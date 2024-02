Apreensão de Arma de Fogo em Artur Nogueira: Polícia age em Patrulhamento

Na tarde de 12 de fevereiro, a polícia de Artur Nogueira realizou uma apreensão significativa durante um patrulhamento de rotina. Enquanto percorriam a Rodovia Zeferino Vaz, os oficiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB 300, de cor vermelha e sem placa, vindo de Engenheiro Coelho em direção a Artur Nogueira.

Ao perceberem a presença policial, os indivíduos optaram por fugir, adentrando na Estrada do Açougue e aumentando a velocidade da motocicleta na tentativa de escapar da equipe. Rapidamente, os policiais organizaram um cerco com as viaturas disponíveis. Após alguns minutos de perseguição pela área rural, o passageiro da moto jogou um objeto em uma mata próxima.

Devido às condições da estrada, repleta de buracos, a perseguição teve que ser interrompida, permitindo que os suspeitos desaparecessem no meio de um canavial, onde tinham várias opções de fuga. As autoridades solicitaram o apoio do Águia e das viaturas do 36º BPM/I, porém, os fugitivos não foram encontrados.

Após verificar o objeto jogado durante a fuga, os policiais descobriram tratar-se de uma carabina calibre .22. Mais surpreendente ainda foi constatar que o número de série da arma correspondia a uma que havia sido reportada como roubada na cidade de Santa Isabel/SP, em 05 de fevereiro de 2024.

A equipe policial levou a arma apreendida até a delegacia local, onde os fatos foram oficialmente registrados. A arma permanecerá retida até que possa ser devolvida ao seu legítimo proprietário. Este incidente ressalta a importância do patrulhamento ativo e da pronta resposta da polícia para combater o crime e garantir a segurança da comunidade.