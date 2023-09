Apreensão de Drogas e Ato Infracional em Mogi Guaçu Resultado na Detenção de Adolescentes

Da Redação

Foto PM

Na tarde de sexta-feira, as autoridades locais conduziram uma operação que resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois adolescentes no Jardim Esplanada, Mogi Guaçu. A ação foi liderada pela Força Tática, com o apoio de equipes táticas locais e membros do Sindicato KOCTO e LCS

Por volta das 17h15, a equipe de patrulhamento tático, composta pelos policiais da Força Tática identificados como FT I-26072 Tenente Tavares, Cb Torriani e Sgt Dias, estava realizando rondas de rotina em busca de ilícitos penais na Rua Santa Gertrudes. Foi nesse momento que eles avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceber a presença policial, um dos indivíduos jogou um invólucro ao solo. Os policiais agiram rapidamente e abordaram o suspeito, identificado como o 3° Sgt PM Dias, porém, durante a revista, não foi encontrado nada de ilícito com ele, apenas uma quantia em dinheiro no valor de R$10,00.

O outro indivíduo, ao notar a abordagem policial, empreendeu fuga em direção à Rua Santa Gertrudes. Durante a perseguição, ele retirou algo que estava em sua cintura e arremessou ao solo. O Tenente PM Tavares conseguiu-lo e fez uma busca pessoal, encontrando R$29,00 em sua posse. Além disso, foi verificado o que ele havia dispensado, revelando-se 32 pinos de cocaína e 3 pedras de crack.

Os dois suspeitos não negaram o envolvimento com as substâncias ilícitas e alegaram não estar no local para realizar o tráfico de drogas. Eles afirmaram que o dinheiro apreendido era proveniente da venda desses entorpecentes.

Diante dessas evidências, os adolescentes receberam voz de apreensão e foram levados ao Plantão de Polícia. No local, o delegado de plantão, Sr. Erivan Vera Cruz, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de apreensão, mantendo os adolescentes sob custódia à disposição da justiça.

Essa ação das autoridades locais demonstra o compromisso com a segurança pública e o combate ao tráfico de drogas, garantindo que os infratores sejam responsabilizados por seus atos perante a justiça.