Apreensão de Drogas em Mogi Guaçu: Indivíduo Foge, mas Deixa Entorpecentes em Casa Abandonada

Da Redação

Na madrugada de 24 de novembro, a cidade de Mogi Guaçu, foi palco de uma significativa apreensão de drogas durante uma operação policial. O episódio teve início durante a patrulha próxima a um campo, especificamente na rua Afonso de Souza.

Durante a ronda, os policiais avistaram um indivíduo saindo de uma casa abandonada. Ao notar a presença das autoridades, o suspeito empreendeu fuga, pulando o alambrado do campo e desaparecendo nos fundos da área, apesar da perseguição policial.

Diante da impossibilidade de alcançar o fugitivo, os policiais decidiram retornar à residência de onde ele emergiu, adentrando-a com o intuito de buscar pistas ou itens que fornecessem informações sobre sua identidade ou atividades ilícitas.

A busca no quintal da casa abandonada revelou uma descoberta chocante: várias sacolas plásticas contendo 1.014 kg de crack, um saco plástico com 0,051 kg de cocaína, 360 eppendorfs de cocaína, uma balança de isolamento e 12 sacos contendo diversos eppendorfs vazios. O volume e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas sugerem uma possível operação de tráfico de drogas.

Toda a droga e os objetos relacionados foram apresentados no plantão da polícia judiciária de Mogi Guaçu. O escritor João informou ao delegado de plantão, Dr. Anderson, sobre a ocorrência. O delegado, após análise dos fatos, procedeu com o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) registrando o caso como tráfico de drogas com autoria desconhecida.

As drogas e objetos apreendidos foram obtidos sob a custódia do plantão policial, aguardando os procedimentos legais e investigativos necessários. A ação policial destaca a importância do trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, mesmo diante dos desafios enfrentados durante a perseguição a indivíduos em fuga.