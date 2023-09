Apreensão de Simulacros de Armas após Desinteligência Familiar em Mogi Guaçu

Da Redação

Fotos Divulgação PM

Na tarde do dia 13 de setembro de 2023, uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, composta pelos PMs CB PM Cazalli e CB PM Armond, com apoio do 1º TEN PM Dominihaki, CB PM Guimarães, e 3º SGT PM Corrêa, CB PM Françoso, foi acionada para lidar com uma situação de desinteligência familiar na cidade de Mogi Guaçu. A ocorrência envolveu a apreensão de objetos que levaram a um desfecho inusitado.

O incidente teve início quando o solicitante, V., relatou ter sido agredido e ameaçado por seu primo, R., que, segundo informações, possuía uma arma de fogo. No entanto, ao chegarem ao local, nem R. nem qualquer arma foram encontrados. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para registrar a ameaça.

Horas depois, munidos das características de R., os policiais o localizaram na Avenida José Rodrigues Neto. Após uma abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, após uma breve entrevista, R. admitiu possuir dois simulacros de armas de fogo em uma construção próxima ao local. Ele indicou o esconderijo de cada simulacro, resultando na descoberta de um simulacro de pistola dentro de um colchão e outro de revólver dentro do banheiro, coberto por uma tampa de louça.

Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, R. explicou que teve uma discussão com seu primo e que os simulacros eram de sua propriedade, destinados a assustá-lo. O delegado de plantão elaborou o BOPC (Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado) de apreensão de objetos, e R. foi liberado.

Este caso serve como um lembrete de como situações familiares podem se complicar rapidamente, levando a intervenções policiais inesperadas, mesmo quando os objetos envolvidos são simulacros de armas de fogo. A ação rápida e eficaz da Polícia Militar contribuiu para a resolução do incidente de forma segura e legal.