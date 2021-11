Apresentações do Circo Teatro Biriba reúnem aproximadamente 400 pessoas

As apresentações do Circo Teatro Biriba reuniram aproximadamente 400 pessoas nos quatro dias de apresentações. As apresentações ocorreram na Praça localizada ao lado do Centro de Reabilitação de Cosmópolis (CERC).

O espetáculo gratuito foi realizado ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social. O evento faz parte do calendário de eventos em comemoração aos 77 anos de Cosmópolis.