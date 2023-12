Apresentações são totalmente gratuitas e acontecem no Winner Gourmet

O espírito natalino é mais forte com música. E, para fechar com chave de ouro as cantatas de Natal do Paulínia Winner Mall Shopping, o coral da Divisão de Música da Prefeitura se apresenta no mall. A cantata, que aconteceria nesta terça-feira (19), foi remarcada para esta quarta-feira (20), às 20 horas, no hall do Winner Gourmet. A apresentação é gratuita.

Formado por cerca de 20 alunos do curso de canto do município, entre crianças e adultos,o coral vai mesclar clássicos natalinos com músicas da cultura pop mundial.

Faz parte do repertório canções tradicionais como ‘Então, é Natal’, ‘Bate o Sino’, ‘Noite Feliz’; e hits pop como ‘We Are The World’, ‘Conquistando o Impossível’, ‘Tempo Perdido’, ‘Viva La Vida’, ‘Como é Grande Meu Amor’.

Natal do Coração

Para quem quer aproveitar e deixar seu pedido com o Papai Noel, o Bom Velhinho atende crianças e adultos de quinta a sábado, das 17h30 às 22 horas, e aos domingos, das 15h30 às 20 horas. Na véspera de Natal, será das 12h30 às 17 horas. O trono do Noel fica no térreo, ao lado da loja Luck Paper.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515 – Jardim Nossa Senhora Aparecida, Paulínia.

Serviço

Programação Cantata de Natal:

Coral da Divisão de Música da Prefeitura de Paulínia

Data e horário: 20 de dezembro, às 20 horas

Entrada: gratuita

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515 – Jardim Nossa Senhora Aparecida.

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, passa por um processo de modernização desde 2021, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 70 lojas, sendo uma loja âncora, 6 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, com o objetivo de se tornar uma experiência de lazer e referência em shopping center na região.