Aproveite o carnaval sem atrapalhar seu sono

Theva traz dicas para quem quer curtir a folia do inicio ao fim, sem abrir mão de uma boa noite de sono

Uma alimentação não balanceada e a influência do álcool pode afetar o sono e trazer consequências para o corpo e organismo a longo prazo. No Carnaval, muitas pessoas focam suas energias na grande folia e esquecem de cuidar da saúde, sentindo muitas vezes a consequência da diversão durante a noite.

Embora o álcool seja conhecido por proporcionar relaxamento, e muitas vezes quem bebe fica sonolento e pega no sono mais rápido, o costume da ingestão de bebidas alcoólicas antes de dormir é prejudicial à qualidade do sono! Entre alguns efeitos estão: cansaço, falta de força física; dores de cabeça; ressaca e ronco e apneia.

O sono induzido pelo consumo de álcool não é natural, pois atrapalha o sono reparador, e se a pessoa acorda com a sensação de cansaço é a prova de que não dormiu bem! Este sono reparador é chamado de “Sono REM”, é o último estágio do ciclo do sono, que garante o equilíbrio geral do organismo.

Então, para quem quer curtir a folia do carnaval e se sentir bem todos os dias a Gisele Sapiro Levi, diretora da Theva, marca especializada em colchoes e travesseiros, que está sempre preocupada com o sono dos brasileiros, dá algumas dicas de como ter um sono de qualidade mesmo durante o Carnaval.

1 – Leve seu travesseiro para a viagem – muitas vezes a bagagem é extensa e levar o travesseiro pode ser um problema, mas pense que você está investindo em um sono mais tranquilo e confortável, já que a mudança de travesseiro pode acarretar em dores na coluna e pescoço.

2 – Fique longe de aparelhos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir, já que eles estimulam a atividade cerebral e deixam você ainda mais agitado antes do sono.

3 – Desligue os aparelhos que emitem luzes e tente dormir em um ambiente escuro.

4 – Evite dormir durante o dia. Se você gosta de cochilar, 10-30 minutos já são suficientes para relaxar sem prejudicar o sono noturno.

5 – Beba com moderação – assim os efeitos do álcool no organismo não prejudicarão seu sono.

6 – Invista em uma alimentação saudável, mesmo na correria da folia, vale a pena investir em alimentos saudáveis e manter os horários das principais refeições do dia.

No site da Theva os foliões podem encontrar essas e mais dicas de como ter um sono saudável e conhecer os produtos da marca, que esta sempre preocupada em oferecer um sono de qualidade ao seus consumidores

www.theva.com.br