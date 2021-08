AQUI EM AMPARO TEM PREVENÇÃO DE ISTs E VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MESMO DIA

No próximo sábado, dia 14 de agosto, a Secretaria de Saúde estará realizando testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis no Bolão. Os testes são de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, são realizados com algumas gotas de sangue do dedo, e apresentam o resultado em 15 minutos. A equipe de saúde estará realizando os testes do lado de fora do Bolão, das 8h às 15h.

No mesmo dia, acontece a vacinação contra a Covid-19 dos amparenses de 20 anos e também a aplicação de mais de 1.000 segundas doses, de várias faixas etárias. Considerando o grande fluxo de jovens e pessoas sexualmente ativas no local, a Secretaria de Saúde irá realizar a ação de Teste Rápidos de ISTs.

A testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis é importante para que as pessoas tenham acesso ao seu estado sorológico, e é indicado para todos que possuem vida sexual ativa e/ou situações de exposição, principalmente para aquelas que não utilizam preservativo em todas as relações sexuais. Quanto mais cedo o vírus for descoberto, mais cedo a pessoa pode iniciar o tratamento antirretroviral e evitar que a infecção evolua. Caso os testes apresentem resultado positivo, a pessoa será encaminhada ao SUS para iniciar o tratamento. Em caso de resultados negativos, a equipe de saúde irá reforçar as formas de prevenção.

Os amparenses que não forem vacinar contra a Covid-19 neste dia também podem ir até o Bolão para realizarem o teste de ISTs. Prevenção é sempre a melhor opção.