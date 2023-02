Arcos Dorados é a 2ª melhor empresa para trabalhar no Brasil no ranking Great Place to Work – Varejo 2022

Com a conquista do selo, operadora do McDonald’s chancela suas boas práticas e ótimo ambiente de trabalho oferecido aos colaboradores. Na última semana, a companhia anunciou a abertura de mais de 4 mil novos postos de trabalho no país neste ano

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023 – A Arcos Dorados, franquia que opera a rede McDonald’s em 20 países da América Latina e do Caribe, celebra a presença por mais um ano no ranking Great Place to Work Brasil (GPTW), conquistando a 2ª posição na categoria Super Grandes – Varejo 2022. A premiação é uma das mais respeitadas do mercado e indica quais são as empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho no país, de acordo com pesquisas realizadas com os próprios colaboradores.

Há 26 anos a companhia acumula participações e prêmios conquistados no ranking GPTW no país em diferentes categorias. No mais recente, em outubro de 2022, a Arcos Dorados alcançou a 8ª posição na categoria “10 mil funcionários ou mais”. Reconhecimentos como esse reforçam o compromisso da rede em não só oferecer a primeira oportunidade de emprego formal para milhares de pessoas, mas também com a promoção de um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e respeitoso, com políticas e iniciativas que estimulam que seus funcionários expressem suas individualidades e explorem seu máximo potencial.

“O reconhecimento do selo GPTW confirma a nossa posição como uma das melhores empregadoras do Brasil e chancela a efetividade dos nossos compromissos e iniciativas dedicados a oferecer às nossas pessoas um ambiente de trabalho respeitoso, livre de qualquer tipo de violência e psicologicamente seguro, permitindo que as pessoas sejam quem são e possam se expressar com liberdade”, diz Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Temos muito orgulho desse reconhecimento e ele nos impulsiona a continuar evoluindo o nosso trabalho junto ao SOMOS, nosso comitê de Diversidade e Inclusão e prezando pela nossa filosofia da Cooltura de Serviço, que preza pelo reconhecimento e valorização das singularidades de nossas pessoas como meio para que ofereçam amabilidade para nossos clientes”, completa.

Além dessa conquista, a Arcos Dorados ingressou em uma lista ainda mais seleta e atingiu o Destaque em Saúde Emocional® da Jungle. Isso reflete que a empresa não mediu esforços para cuidar das pessoas de maneira ativa e preventiva e mostra que cada colaborador sente que está inserido em um ambiente de confiança de verdade, onde pode se desenvolver e encontrar equilíbrio emocional de maneira igualmente acessível.