Arena Campano recebe competição de vôlei de praia dos Jogos Regionais

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São

Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo,

futebol de campo, malha e tênis de mesa. E neste sábado, 20 de agosto,

a partir das 8h, o município sediará também o torneio de vôlei de

praia, competição que vai estrear a Arena Campano, o novo complexo de

quadras de areia para a prática de esportes do centro esportivo Antonio

Campano, no Jardim Bela Vista.

A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição

organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do

Estado de São Paulo. Ao todo, 40 cidades participarão do evento que

terminará somente em outubro. Depois da disputa dos Jogos Regionais, a

Arena Campano ficará para uso da comunidade e será utilizada para as

modalidades de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach

tênis.

O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

(SEL), Antonio Carlos Barbieri dos Santos, o Kalango, contou que os

Jogos Regionais voltaram esse ano com um novo formato. “Em de 2022,

não houve uma cidade-sede e os atletas não ficaram alojados em

escolas. O Governo Estadual optou em realizar a competição desta forma

por motivos de saúde e de precaução como medida preventiva no combate

ao coronavírus”, disse.

Sem uma sede fixa e com disputas realizadas ao longo de três meses, a

64ª edição dos Jogos Regionais começou em julho. As demais

cidades-sedes são Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos

Perdões, Casa Branca, Indaiatuba, Iracemápolis, Mococa, Rio Claro,

São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem

Grande do Sul.

Medalhas

Mogi Guaçu confirmou a participação em 16 modalidades nos 64º Jogos

Regionais: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo,

futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de

campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Nesta edição, a

cidade já conquistou oito medalhas sendo cinco de ouro e três de

bronze.

Entre os medalhistas guaçuanos estão Benedito Venturini Neto e Paulo

Sérgio Pretti dos Santos que conquistaram um título inédito para o

esporte de Mogi Guaçu ao sagrarem-se campeões de duplas na categoria

adulta de tênis de campo. Outro ouro veio com a malha, quando a equipe

guaçuana foi campeã da modalidade em casa. Já a equipe de tênis de

mesa do município conquistou seis medalhas na competição, sendo três

de ouro e três de bronze.