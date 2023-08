Arquibancada do campo Pedro Bagini recebe cobertura metálica

A arquibancada do Campo de Futebol “Pedro Bagini”, no Centro Esportivo e de Lazer “Hideraldo Luis Bellini”, agora possui cobertura fixa para proteção dos espectadores. O local é sede para aulas de futebol também para os jogos da Copa Virgolino de Oliveira, da Copa Itapira e em breve da Copa Nelson Atala, todos promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer.

A nova estrutura que foi recentemente instalada conta com telhamento em chapa ondulada que é sustentada por suporte em metal e com todas as instalações elétricas necessárias para iluminação.

A Construtora Construteck LTDA foi a vencedora da licitação e responsável pela execução da obra. Telas laterais e frontais ainda serão instaladas para melhorar a proteção contra o sol e contra chuvas.

