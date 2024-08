Arraiá do Grupo Viver Vale a Pena: Confraternização e Alegria no Centro Múltiplo do Idoso

No dia 30 de julho, o Centro Múltiplo do Idoso de Santo Antônio de Posse se transformou em um verdadeiro cenário de festa julina com o Arraiá do Grupo da Terceira Idade, Viver Vale a Pena. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o evento reuniu cerca de 70 idosos em um clima de muita alegria e descontração.

Com o objetivo de fortalecer os laços de convivência entre os participantes do grupo, cada idoso contribuiu com um prato de comida ou bebida, formando um banquete variado e saboroso, típico das tradicionais festas juninas. A colaboração e o espírito comunitário deram o tom da celebração, que foi marcada pela união e pela troca de experiências entre os presentes.

A trilha sonora da festa ficou por conta da Secretaria de Educação, que garantiu uma seleção musical animada e envolvente, fazendo todos dançarem e se divertirem ao som das músicas típicas desta época do ano. A alegria contagiante e o entusiasmo dos participantes tornaram o evento um sucesso, reforçando a importância de momentos como este para a socialização e bem-estar dos idosos.

O Arraiá do Grupo Viver Vale a Pena destacou-se como um exemplo de como as atividades de lazer e confraternização são fundamentais para promover a qualidade de vida na terceira idade, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os envolvidos.