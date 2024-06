Arraiá do Projeto Retreta reúne 1400 pessoas em Artur Nogueira

Evento, que integra a agenda de 100 anos da Corporação Musical, aconteceu na última quinta (06)

Música boa, comidas típicas e muitas brincadeiras – assim foi resumida mais uma edição do Arraiá do Projeto Retreta, que aconteceu na última quinta-feira (06). O evento reuniu 1.400 pessoas, entre alunos, professores, autoridades e população em geral.

A noite foi marcada por diversas apresentações musicais ao vivo preparadas pelos alunos e professores do Projeto. Além disso, houve barracas com comidas típicas e brincadeiras, incluindo pesca, bingo, entre outras.

O prefeito Lucas Sia (PL), que marcou presença no evento, destacou a relevância do Projeto Retreta para o município nogueirense e parabenizou a todos os envolvidos na organização do Arraiá. “Foi uma noite muito gostosa, cheia de música boa, comidas deliciosas e momentos de confraternização. Eventos assim fazem um bem enorme para a nossa população”, afirmou.

O maestro Ricardo Michelino agradeceu a participação de todos em mais uma edição do Arraiá, destacando a presença do prefeito Lucas e do vice Davi, que desde o início da gestão fazem-se presentes não somente os eventos promovidos pela instituição, mas oferecem todo o suporte para que o trabalho amplie e siga com excelência. “Ficamos muito felizes em ver tanta gente reunida para celebrar a cultura da nossa cidade e prestigiar aquilo que nós fazemos de melhor: a música”, concluiu.

100 ANOS: PRÓXIMOS EVENTOS

1º Encontro de Bandas Musicais e tombamento da Corporação Musical 24 de Junho

Data: 16 de junho (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: ao lado da sede da Corporação (Rua Rui Barbosa, Centro)

Bandas confirmadas:

– Banda Lyra Itapirense: Maestro Mauricio Perina

– Banda Lyra Mojimiriana: Maestro Dailton César Lopes

– Banda Sinfônica Jovem da Corporação Musical Marcos Vedovello de Mogi Guaçu: Maestro Benedito de Carvalho

– Banda Nico de Faveri da Corporação Musical 24 de Junho: Maestro Ricardo Michelino e Maestro Matheus Nicolas dos Santos

Arraiá Sinfônico

Grande show da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de grandes nomes do sertanejo

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Balneário Municipal