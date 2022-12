ARTHUR GARANTE DOIS ÍNDICES PARA O BRASILEIRO INFANTIL DE 2023

Nadador representou a Free Play na infantil 1 do estadual; Luís Henrique Dini e Victória Marcondes nadaram no Paulista Juvenil

O Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo (SP), foi palco de duas importantes competições no encerramento do calendário de natação da Federação Aquática Paulista (FAP). Nos dias 14 e 15 de dezembro aconteceu o Campeonato Paulista Juvenil de Natação de Verão. Já nos dias 16 e 17 foi a vez do Campeonato Paulista Infantil de Natação de Verão. Em cada categoria, os melhores nadadores de São Paulo, a elite de uma das modalidades mais importantes no país.

E no 19ª Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha, que contou com competidores nascidos em 2008 (infantil 2) e 2009 (infantil 1), Arthur Carvalho foi o representante da Free Play e voltou da Capital com o principal objetivo atingido. O nadador da infantil 1 conquistou índices para o Campeonato Brasileiro da categoria em 2023 em duas provas.

Nos 200 metros medley, em que foi o 22º colocado, registrou um tempo mais de seis segundos abaixo do índice exigido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ou seja, cravou 2min31seg48 em uma prova em que precisava de 2min37seg76 para se classificar pro nacional. Já nos 100 metros nado borboleta, em que o índice é de 1min12seg46, fechou em 22º lugar com 1min11seg40.

Arthur ainda disputou outras duas provas no Pinheiros. Nos 50 livres, Arthur registrou o 24º lugar com 28seg14 e ainda foi o 34º nos 100 livres, com 1min03seg34. “Esse era o principal objetivo no Paulista e o Arthur conseguiu não só um, como dois índices e, ano que vem, tem vaga garantida no Brasileiro Infantil”, ressaltou o coordenador técnico da equipe, Ricardo Martiniano, que chefiou a equipe ao lado do técnico Murilo Cecato Barboza e de Susana Maria Coradi Martiniano.

Juvenil

No Troféu Ronaldo de Souza Passos, que reuniu atletas que nasceram em 2006 (juvenil 2) e 2007 (juvenil 1), a Academia Free Play Sports foi representada por Luís Henrique Jamarino Dini e Victória dos Santos Marcondes, ambos da juvenil 1. Luís Henrique disputou cinco provas e foi o 21º colocado nos 100 metros nado borboleta. Ele também foi o 32º nos 200 livres (2min06seg81), o 34º nos 200 medley (2min26seg80), o 37º nos 100 livres (58seg10) e o 41º nos 50 livres (26seg18).

Victória, que participou da competição em observação, concluiu as provas de 50 livres (35seg69), 100 livres (1min16seg79), 200 livres (2min47seg56) e dos 100 borboleta (1min29seg11). O Paulista Juvenil teve 43 entidades, que inscreveram um total de 321 atletas, sendo 202 no masculino e 119 no feminino. No Infantil, a mesma quantidade de clubes levaram 407 nadadores ao Pinheiros, sendo 224 no masculino e 183 no feminino.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e Central Beauty Supermercado de Cosméticos e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.