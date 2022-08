Arthur Leist gabarita etapa de Interlagos da Stock Series

O gaúcho da Motortech repetiu o feito alcançado no Galeão e venceu as duas provas da etapa paulistana, voltando assim à liderança do campeonato

Arthur Leist completou uma jornada 100% vitoriosa neste domingo (31) de desfecho da quinta etapa da temporada 2022 da Stock Series. Em Interlagos, o gaúcho repetiu o feito do sábado e venceu a prova complementar em São Paulo com a Motortech e, de quebra, reassumiu a liderança do campeonato.

O piloto assim repete o feito alcançado em abril no Rio de Janeiro. Leist venceu as duas corridas da etapa do Galeão e, somados os dois triunfos em São Paulo e um em Goiânia, na etapa de abertura do campeonato, Arthur fecha o fim de semana como o maior vencedor da temporada até aqui, com cinco visitas ao topo do pódio.

Leist chegou à vitória depois de travar um duelo roda a roda com Vitor Baptista. O gaúcho levou a melhor e partiu para a vitória. Vitor, da W2/ProGP, confirmou o segundo lugar, enquanto Zezinho Muggiati, da W2 Racing completou o pódio depois de ter liderado as primeiras voltas. Lucas Kohl finalizou em quarto com o carro da Motortech, seguido pelo companheiro de equipe, Guilherme Backes, quinto e melhor estreante na prova.

De volta ao topo — Arthur Leist agora soma 235 e retoma a liderança do campeonato. Entretanto, a disputa pelo título segue muito apertada, com Vitor Baptista em segundo, com 232, e Zezinho Muggiati fechando a lista dos três primeiros, com 228.

Raphael Reis, que abandonou a prova deste domingo, segue em quarto, com 181, e Lucas Kohl é o quinto, com 158.

“A gente esperava estar rápido aqui, mas não sabia que seria um ritmo tão bom nas duas corridas, algo em que estamos trabalhando há muito tempo. E agora, de novo líder do campeonato, nosso principal objetivo para a etapa. Vai ser apertado até o fim, com a decisão na última prova. Meu objetivo obviamente é ser campeão, então é seguir trabalhando e agora preparar o carro para a etapa”, concluiu o dono do fim de semana na Stock Series.

A próxima etapa da Stock Series está marcada para os dias 24 e 25 de setembro, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Stock Series, temporada 2022, etapa 5, Interlagos, Corrida 2 (cinco primeiros):

1º – Arthur Leist (Motortech Competições), 18 voltas, 31min47s131

2º – Vitor Baptista (W2/ProGP), a 2s388

3º – Zezinho Muggiati (W2 Racing), a 8s941

4º – Lucas Kohl (Motortech Competições), a 12s079

5º – Guilherme Backes (Motortech Competições), a 27s904

Campeonato após cinco etapas (cinco primeiros):

1º – Arthur Leist, 235

2º – Vitor Baptista, 232

3º – Zezinho Muggiati, 228

4º – Raphael Reis 181

5º – Lucas Kohl, 158



STOCK SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

06 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

07 – 23/10 – Goiânia

08 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB