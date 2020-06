Arthur Nogueira sofre com o temporal dessa madrugada com ventos de até 130 km/h

Na noite de sábado, 06 e madrugada de domingo, 07, um forte temporal com vento aproximadamente 130k m/h atingiu a cidade de Arthur Nogueira, deixando grandes estragos.

Casa foi destelhada, árvores derrubadas, vidros quebrados de agências bancárias. De acordo com a Defesa Civil choveu na cidade cerca de 50 milímetros, durante 25 minutos, acompanhado de rajadas de vento.

Ainda de acordo com a Prefeitura, alguns bairros ficaram prejudicados com o fornecimento de energia elétrica. A concessionária Elektro já esta trabalhando para reparar os danos. Aproximadamente 60 árvores foram arrancadas com o vento, casas destelhadas, igreja.