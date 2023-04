Artur Nogueira amplia vacina bivalente para pessoas com comorbidades

Liberação é para pessoas de 12 a 59 anos que já receberam aos menos duas doses das vacinas anteriores

Após recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, ampliou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades, nesta segunda-feira (03).

As doses estarão disponíveis nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti. A recomendação do Ministério da Saúde é para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário.

Ressalta-se que para este grupo não haverá exigência quanto à comprovação da situação de comorbidade, sendo suficiente para a vacinação a comorbidade autodeclarada.

A coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Milena Sia Perin, explica que a vacina bivalente garante maior proteção, uma vez que ela combate as subvariantes da ômicron – com maior poder de contágio.

Para ser vacinado, a pessoa deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.

GRUPOS PRIORITÁRIOS DOSE BIVALENTE

Também podem se vacinar com a dose bivalente os seguintes grupos prioritários:

Idosos de 60 anos ou mais de idade; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade); gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); população Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos