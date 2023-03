Artur Nogueira amplia vacina bivalente para todos dos grupos prioritários

Dentre os aptos a se vacinar, estão trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade), etc

Após recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, ampliou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os que pertecem a grupos prioritários, nesta segunda-feira (20).

Inicialmente, com objetivo de facilitar a operacionalização da vacinação, os grupos prioritários elegíveis foram divididos por fases escalonadas. Semanalmente, novos públicos eram liberados a se vacinar com a bivalente. No entanto, após o Ministério da Saúde constatar a entrega oportuna dos imunobiológicos, Artur Nogueira abrirá as salas de vacinas aos seguintes grupos:

Idosos de 60 anos ou mais de idade; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade); gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); população Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

As doses estarão disponíveis nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti.

A coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Milena Sia Perin, explica que a vacina bivalente garante maior proteção, uma vez que ela combate as subvariantes da ômicron – com maior poder de contágio.

Vale destacar que, independente de pertencerem ou não aos grupos de riscos liberados, só poderá receber a vacina bivalente quem tomou pelo menos duas doses das vacinas anteriores.